أسراب الدلافين ترافق السياح في جزر فرسان

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كعادة سنوية وفي هذا الوقت من كل عام وصلت أسراب الدلافين إلى شواطئ جزر فرسان بعد هجرتها السنوية مع انتهاء موسم الشتاء.

وبحسب عدد من أصحاب المراكب السياحية في فرسان فإن الدلافين تصاحب المراكب السياحية الى قرب الشواطئ، ومن ثم تعود الى البحر مكونة أسراباً مسالمة لا تؤذي أحداً.

ويستمتع السياح والزوار في نفس الوقت عبر المراكب بمناظر لهو الدلافين ولعبها حولهم بمحاذاة تلك المراكب أثناء سيرها في البحر.

ويضم البحر الأحمر 4 مناطق شهيرة تقطنها الدلافين يطلق عليها المختصون بيوت الدلافين، لحمايتها مما يهددها، وتفضل الدلافين عادة المناطق الهادئة، وقليل منها يعيش بالقرب من السواحل ويعتمد في غذائه على الأسماك والقشريات والحبار.

وهناك 40 نوعًا من الدلافين حول العالم، منها 8 بالبحر الأحمر، على رأسها الدولفين أحدب الظهر، وذو الأسنان الخشنة، ورايسو، وذو الأنف القاروري، والمنقط الاستوائي، والشائع، والمخطط، والدوار.