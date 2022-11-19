أسطورة إنجلترا يُعلق على استضافة قطر لمونديال العالم 2022

علق واين روني، لاعب إنجلترا الأسطوري الذي شارك في ثلاث نسخ لكأس العالم للمنتــخب الإنجليزي، أن فريق الأسود الثلاثة متفوق على فريق الولايات المتحدة وأنه سيهزمهم في المباراة التي سيخوضها الفريقان خلال كأس العالم قطر 2022.

وقال روني لصحيفة “يو إس إيه توداي سبورتس”: “إنه وقت غريب، الذهاب إلى الشتاء وإقامة كأس العالم حينها، لكنه مثير، سنكون في غير موسمنا، لذلك أتطلع إلى مشاهدته مع أطفالي، كـ مشجع”.

وأضاف روني، إن هذا الوقت من العام يمكن أن يساعده في الفرق الأوروبية، حيث أن معظم اللاعبين يواكبون مشاركتهم في موسم أنديتهم، وفي العادة تكون نهاية الموسم وهناك القليل من الإرهاق”.

وأكمل، أنه سيكون اللاعبون جددًا، وهذا يمنح الفرق الأوروبية ميزة أكبر، وفريق الولايــات المتحدة الوطني لكرة القدم للرجال فريق جيد، لديهم لاعبون جيدون، ولكن هناك خصــــــومًا أفضل منهم.

وأشار، أنه لا يوجد قلة احترام، هناك فرق أفضل في البطولة من تلك الموجودة في الولايات المتحدة، من خلال العمل الجاد والصعوبة في التغلب عليها واللعب ضدها، أعـتقد أن هذه هي أفضل طريقة للولايات المتحدة للاقتراب من هذه البطولة”.