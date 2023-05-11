أسعار الذهب تواصل خسائرها للجلسة الثانية مع ارتفاع الدولار

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واصلت أسعار الذهب خسائرها للجلسة الثانية اليوم مع ارتفاع الدولار، في حين تقيم الأسواق بيانات التضخم الأمريكية لمزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي مع ترقب قرار بنك إنجلترا بشأن سعر الفائدة.

وبحلول الساعة 0919 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 2022.19 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب أيضا 0.4 في المائة إلى 2029.60 دولار.

وتباطأت الزيادة السنوية في أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة إلى أقل من خمسة في المائة في أبريل وذلك للمرة الأولى منذ عامين، ومع هذا، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري في أبريل 0.4 في المائة بعدما زاد 0.1 في المائة في مارس.

وصعد الدولار اليوم مع انخفاض اليوان الصيني إلى أدنى مستوى له في شهرين بعد مزيد من المؤشرات على ضعف الانتعاش في الصين بعد جائحة كوفيد-19 والذي ألقى بظلاله على توقعات الاقتصاد العالمي.

وعلى الرغم من أن الذهب والدولار يتنافسان باعتبارهما من أصول الملاذ الآمن، فإن ارتفاع الدولار يجعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 24.90 دولار للأوقية وفقا لوكالة رويترز، كما انخفض البلاتين 1.7 في المائة إلى 1095.37 دولار، وهبط البلاديوم اثنين في المائة تقريبا بالمئة مسجلا 1575.81 دولار.