أسعار الساعات الفاخرة تهبط 17 % .. تفقد زخم الإقبال خلال الجائحة

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أفادت شركة الساعات سبدايل، مقرها بريطانيا، بأن تراجع أسعار ساعات رولكس وباتيك فيليب وأوديمار بيجيه أدى إلى انخفاض مؤشر “سبدايل 50” الخاص بالساعات الأكثر تداولا في السوق الثانوية، إلى مستويات ما قبل الازدهار، بحسب وكالة بلومبيرج للأنباء.

وتراجع “مؤشر سبدايل 50” الذي يتتبع أسعار أكثر 50 مرجعا للساعات الفاخرة الأكثر تداولا من حيث القيمة، إلى مستويات لم يصلها منذ قبل الازدهار غير المسبوق في 2021 وأوائل 2022.

ويظهر التراجع أن الساعات المطلوبة بشدة، من إنتاج أهم العلامات السويسرية، لم تتمكن من الحفاظ على الأسعار المرتفعة المفاجئة خلال الجائحة عندما تهافت المستهلكون الذين كان لديهم وفرة نقدية، والعالقون في المنازل، على ساعات باتيك نوتيليس وأوديمار بيجيه رويال أوكس ورولكس دايتوناس، في بحث نشره عن فئة الأصول الساخنة المقبلة.

وتراجع مؤشر سبدايل 50 بواقع نحو 5 في المائة في 12 شهرا ونحو 17 في المائة في 6 أشهر.