أسعار الشاي في كينيا تسجل أعلى مستوى لها منذ 30 عاما

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كشفت رابطة تجارة الشاي في شرق أفريقيا أن كيلو جرام الشاي الكيني سجل أعلى مستوى له منذ 30 عاما في مزاد مومباسا للشاي (بورصة الشاي).

وأوضحت الرابطة، في بيان، اليوم السبت – أن كيلو جرام الشاي الواحد جرى تداوله في مزاد مومباسا في فبراير الماضي عند 443 شلن كيني (3.41 دولار أمريكي).

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن رابطة تجارة الشاي في شرق أفريقيا – أن سعر تداول الشاي في فبراير 2024 ارتفع بنسبة 29% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي حيث جرى تداول كيلو جرام الشاي في مزاد مومباسا عند 343 شلن كيني (2.64 دولار أمريكي).

وأرجعت رابطة تجارة الشاي في شرق أفريقيا هذا الارتفاع في سعر الشاي إلى الطلب القوي عليه في الأسواق التقليدية الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية.

وقال كاماو ثوج، محافظ البنك المركزي في كينيا، إن بلاده من المنتظر أن تصدر كمية أكبر من الشاي خلال العام التسويقي الحالي 2024، مشيرا إلى أن “فرص تحسن صادرات الشاي في عام 2024 مواتية بفضل ارتفاع الأسعار في السوق العالمية”.

تجدر الإشارة إلى أن شحنات الشاي الكيني ارتفعت العام الماضي 2023 بنسبة 16% لتصل إلى حوالي 523 ألف طن، فيما ارتفعت عائدات التصدير بنسبة 31% لتصل إلى حوالي 181 مليار شلن كيني (1.2 مليار دولار أمريكي).