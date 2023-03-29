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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
العملات الأجنبية
اليورو: 4٫07177 مقابل الريال الواحد 0٫24558
الدولار: 3٫75555 مقابل الريال الواحد 0٫26627
درهم إماراتي: 1٫02250 مقابل الريال الواحد 0٫97799
ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66138
دينار أردني:5٫29404 مقابل الريال الواحد 0٫18889
دينار كويتي: 12٫25903 مقابل الريال الواحد 0٫08158
دينار بحريني: 9٫96211 مقابل الريال الواحد 0٫10039
الريال القطري: 1٫03146 مقابل الريال الواحد 0٫96950
الدرهم المغربي:0٫36749 مقابل الريال الواحد 2٫72373
الجنيه المصري:0٫12153 مقابل الريال الواحد 8٫22847