المناطق_متابعات
تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأربعاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
العملات الأجنبية
اليورو: 4٫11622 مقابل الريال الواحد 0٫24294
الدولار:3٫75029 مقابل الريال الواحد 0٫26665
درهم إماراتي:1٫02129 مقابل الريال الواحد 0٫97915
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫74150
دينار أردني: 5٫28663 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫23411 مقابل الريال الواحد 0٫08174
دينار بحريني: 9٫94713 مقابل الريال الواحد 0٫10054
الريال القطري: 1٫03009 مقابل الريال الواحد 0٫97079
الدرهم المغربي: 0٫37683 مقابل الريال الواحد 2٫65631
الجنيه المصري: 0٫12138 مقابل الريال الواحد 8٫23904