أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد

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تباينت أسعار العملات الأجنبية بمختلف أنواعها، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

أسعار العملات الأجنبية

اليورو: 4٫06429 مقابل الريال الواحد 0٫24611

الدولار: 3٫75055 مقابل الريال الواحد 0٫26663

درهم إماراتي: 1٫02111 مقابل الريال الواحد 0٫97932

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75014

دينار أردني: 5٫28999 مقابل الريال الواحد 0٫18904

دينار كويتي: 12٫21105 مقابل الريال الواحد 0٫08205

الريال القطري: 1٫03023 مقابل الريال الواحد 0٫97066

الدرهم المغربي: 0٫37428 مقابل الريال الواحد 2٫67444

الجنيه المصري: 0٫12159 مقابل الريال الواحد 8٫22457