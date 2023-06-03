أسعار النفط ترتفع بأكثر من 2.5% .. وبرنت يتجاوز 76 دولارا

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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من اثنين في المائة الجمعة بدعم من إقرار الكونجرس الأمريكي اتفاق سقف الدين الذي يجنب الحكومة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم التخلف عن سداد ديونها فضلا عن نشر بيانات الوظائف التي عززت الآمال في توقف محتمل لرفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.85 دولار أو 2.5 في المائة إلى 76.13 دولار للبرميل عند التسوية، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.64 دولار أو 2.3 في المائة إلى 71.74 دولار عند التسوية.

وأقر مجلس الشيوخ الأمريكي مساء الخميس مشروع قانون سقف الدين ما تسبب في تجنب عجز كارثي في سداد الديون كان من شأنه أن يتسبب في هزة عنيفة في الأسواق المالية.

وزادت العمالة الأمريكية أكثر من المتوقع في مايو لكن تقلص الارتفاع في الأجور قد يسمح للمركزي الأمريكي بتخطي رفع متوقع لسعر الفائدة هذا الشهر للمرة الأولى في أكثر من عام، ما قد يدعم الطلب على النفط.