أسعار النفط ترتفع مع تحسُّن الطلب الصيني وتراجُع الدولار الأمريكي

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ارتفعت أسعار النفط دولارًا للبرميل اليوم الجمعة متجهة لتحقيق أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر مع انخفاض الدولار، ووسط مزيد من المؤشرات على تحسُّن الطلب من الصين (أكبر مستورد للنفط في العالم)، وفقًا لـ”سكاي نيوز عربية”.
وتفصيلاً، زادت العقود الآجلة لخام برنت 1.01 دولار للبرميل، أي 1.2 في المئة، إلى 85.04 دولار للبرميل، بحلول الساعة الـ16:16 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.18 دولار للبرميل، أي 1.5 في المئة، إلى 79.57 دولار للبرميل.
وقفز خام برنت ثمانية في المئة خلال الأسبوع الجاري، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 7.7 في المئة؛ ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.
وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعد أن أظهرت بيانات أمس تراجُع التضخم الشهري في ديسمبر للمرة الأولى في عامَيْن ونصف العام؛ وهو ما أنعش الآمال في أن يُبطِّئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة.
وجاء ذلك مع زيادة مشتريات الصين من الخام في الآونة الأخيرة، وازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد؛ ما عزَّز الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها، وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.