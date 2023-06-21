أسعار النفط ترتفع.. وبرنت عند 76.30 دولار للبرميل

وحسبما نقلت “بلومبرج”، قالت “فاندانا هاري” مؤسّسة شركة التحليلات “فاندا إنسايتس”: تجاهلت الأسواق إجراءات التحفيز النقدي التي اتخذتها الصين حتى الآن، مشيرة إلى أن المعنويات في سوق النفط لا تزال قاتمةً، مع ارتفاع احتمالية رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه المقبل.