أسعار النفط ترتفع وتعوض خسائر الجلسة السابقة

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ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، معوضة بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 0107 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 74.54 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتًا، أو 1.1 بالمئة، إلى 68.35 دولار للبرميل.
وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من جلسة الخميس.
وكانا قد هبطا أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية. وفقد برنت ما يقرب من 10 بالمئة منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 11 بالمئة.