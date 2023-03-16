أسعار النفط ترتفع وتعوض خسائر الجلسة السابقة

وكانا قد هبطا أمس الأربعاء إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية. وفقد برنت ما يقرب من 10 بالمئة منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 11 بالمئة.