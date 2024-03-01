أسعار النفط ترتفع 0.4 % إلى 82.20 دولار وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

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ارتفعت أسعار النفط اليوم وتتجه لختام الأسبوع على زيادة طفيفة مع تعقد وضع المحادثات بشأن الوقف المحتمل لإطلاق النار في غزة بعد مقتل أكثر من 100 فلسطيني أثناء انتظارهم تسلم مساعدات.

وبحلول الساعة 01:18 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 29 سنتا بما يعادل 0.4 % إلى 82.20 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتا أو 0.3 % إلى 78.48 دولار.

ويتجه غرب تكساس الوسيط لتحقيق زيادة 4 % هذا الأسبوع، في حين يتجه خام برنت بالقرب لإنهاء الأسبوع عند مستوى التسوية الأسبوع الماضي.

ويحوم برنت بفارق مريح فوق مستوى 80 دولارا منذ ثلاثة أسابيع، ولم يكن للصراع في الشرق الأوسط سوى تأثير طفيف على تدفقات الخام في ظل الهجمات على حركة الشحن بالبحر الأحمر.