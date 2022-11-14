أسعار النفط ترتفع 1% اليوم.. و«برنت» يسجل 97 دولارًا

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا بنحو 1% اليوم لتواصل مكاسبها من الجلسة السابقة، في الوقت الذي خففت فيه الصين بعض بروتوكولاتها الصارمة لمكافحة فيروس كورونا، مما عزز الآمال في تعافي النشاط الاقتصادي والطلب في أكبر مستورد للخام في العالم.

ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 87 سنتًا أو 0.9% إلى 96.86 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:41 بتوقيت جرينتش بعد أن ارتفعا 1.1% عند الإغلاق يوم الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 89.76 دولار للبرميل بارتفاع 80 سنتًا أو 0.9% بعد إغلاق جلسة الجمعة مرتفعة 2.9% .

وارتفعت أسعار السلع الأساسية يوم الجمعة بعد أن عدلت لجنة الصحة الوطنية الصينية إجراءات الوقاية من فيروس كورونا ومكافحته. ولكن الإصابات بفيروس كوفيد ارتفعت في الصين خلال عطلة نهاية الأسبوع.