أسعار النفط تستقر مع خفض توقعات النمو بالصين وترقب تحركات الفائدة

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استقرت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في الوقت الذي يبحث فيه كبار المسؤولين التنفيذيين في قطاع النفط نقص الإمدادات خلال مؤتمر في هيوستون بالولايات المتحدة، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وتفصيلاً، قال مايك ويرث الرئيس التنفيذي لشركة النفط العملاقة شيفرون خلال مؤتمر “أسبوع سيرا” للطاقة إن سوق النفط والخدمات اللوجستية تشهد شحًا ومهددة بأي اضطراب غير متوقع في الإمدادات، إذ لا يزال النفط الروسي يصل إلى السوق ولكن بتكاليف مختلفة.
وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة بارتفاع سنت واحد، أو 0.1 بالمائة، عند 85.84 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 32 سنتًا، أو بنسبة 0.4 بالمائة، إلى 80.01 دولارًا للبرميل.
وكان الخامان القياسيان قد انخفضا بأكثر من دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة، إذ حددت الصين هدفًا أقل من المتوقع للنمو الاقتصادي هذا العام عند نحو خمسة بالمائة.
وانخفضت توقعات النمو بالصين والتي يجري متابعتها عن كثب عن المستوى المستهدف في العام الماضي البالغ 5.5 بالمائة وجاءت عند الحد الأدنى للتوقعات.
وقال رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ أمس الأحد إن من الضروري تعزيز أساس النمو المستقر في الصين ولا يزال الطلب غير الكافي يمثل مشكلة واضحة كما أن توقعات المستثمرين والشركات الخاصة غير مستقرة.
في الوقت نفسه، من المرجح أن تتأثر أسعار النفط برفع أسعار الفائدة في أنحاء العالم مع تشديد البنوك المركزية العالمية السياسة بسبب مخاوف من زيادة التضخم، فيما بدأ المستثمرون في أخذ زيادات أسعار الفائدة في الاعتبار ولكنهم يأملون في زيادات أقل من العام الماضي.
ومن المقرر أن يدلي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول بشهادته أمام الكونجرس يومي الثلاثاء والأربعاء حيث من المحتمل أن يتم استجوابه بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى زيادة أكبر في سعر الفائدة في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم.
ومن المرجح أيضًا أن تعتمد الزيادات المستقبلية في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة على ما يكشفه تقرير الوظائف لشهر فبراير يوم الجمعة يليه تقرير التضخم للشهر نفسه المقرر الأسبوع المقبل.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مطلع الأسبوع إن من “المحتمل جدًا” أن يرفع البنك أسعار الفائدة هذا الشهر للحد من التضخم.