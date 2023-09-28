أسعار النفط تقفز بقوة وسط تراجع بمخزونات الخام الأمريكية قبيل الشتاء

ويمكن أن يؤدي المزيد من التخفيضات في كاشينج، نقطة تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي، إلى فرض ضغوط صعودية جديدة على أسواق النفط لأنها ستزيد شح المعروض الناجم عن خفض الإمدادات الذي أقدمت عليه منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها، أو “أوبك+”.