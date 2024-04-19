أسعار النفط تقفز 3% وسط تقارير عن ضربات إسرائيلية على إيران

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قفزت أسعار النفط بثلاثة دولارات للبرميل اليوم وسط تقارير أفادت أن صواريخ إسرائيلية ضربت موقعا في إيران، مما أثار مخاوف من احتمال اضطراب إمدادات النفط في الشرق الأوسط. وارتفعت العقود القياسية بأكثر من ثلاثة دولارات قبل أن تتراجع قليلا.

وبحلول الساعة 02:00 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.63 دولار أو 3 % إلى 89.74 دولار للبرميل. وقفز عقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأكثر نشاطا 2.56 دولار أو 3.1 % إلى 84.66 دولار للبرميل وفقا لـ “الاقتصادية”.

ونقلت محطة إيه.بي.سي نيوز عن مسؤول أمريكي القول إن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعا في إيران.

وذكرت شبكة سي.إن.إن أنه تم تحويل عدة رحلات جوية فوق المجال الجوي الإيراني.