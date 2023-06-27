أسعار النفط تنخفض بأكثر من 2% وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

المناطق_رويترز

انخفضت أسعار النفط بما يزيد على 2% اليوم الثلاثاء، وسط مؤشرات على أن تواصل بنوك مركزية مسار رفع أسعار الفائدة، بينما ينتظر المستثمرون بيانات عن استهلاك الأمريكيين للوقود خلال موسم الصيف الذي تصل فيه القيادة إلى أعلى معدلاتها.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.92 دولار أو 2.6% إلى 72.26 دولار للبرميل عند التسوية، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.67 دولار أو 2.4% إلى 67.70 دولار للبرميل.

وقال المحلل كريج إيرلام من أواندا، إن الأسعار تأثرت بصورة رئيسية “بالتوقعات المتغيرة باستمرار بشأن أسعار الفائدة”.

أسعار النفط

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد اليوم الثلاثاء إن الارتفاع الحاد في معدل التضخم سيتطلب من البنك مواصلة رفع أسعار الفائدة. ويمكن أن تؤثر أسعار الفائدة المرتفعة على النشاط الاقتصادي والطلب على النفط.

وارتفع مؤشر ثقة المستهلك الأمريكي في يونيو إلى أعلى مستوى في ما يقرب من عام ونصف العام، وسط تفاؤل بشأن سوق العمل.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بيانات عن مخزونات الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، تليها بيانات حكومية غدا الأربعاء.

وأشار استطلاع لرويترز إلى أن المخزونات الأمريكية ربما انخفضت في الأسبوع المنتهي في 23 يونيو.