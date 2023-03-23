أسعار النفط تنخفض بعد رفع الفائدة الأمريكية

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سجلت أسعار النفط، اليوم (الخميس)، تراجعا بعد إعلان البنك المركزي الأمريكي التزامه بكبح جماح التضخم ورفع أسعار الفائدة، وسط توقعات بحدوث هذا الرفع مجددا.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 80 سنتا بما يعادل 1% إلى 75.8 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 84 سنتا بما يعادل 1.2 % إلى 70 دولارا للبرميل.

وبلغ الخامان أعلى مستوياتهما عند الإغلاق منذ 14 مارس في تسوية أمس (الأربعاء)، فيما أكد رئيس البنك المركزي الأمريكي، جيروم باول، أن ضغوط القطاع المصرفي قد تؤدي إلى أزمة ائتمان مع تداعيات واضحة على الاقتصاد الأمريكي .

يذكر أن أزمة البنوك الأمريكية تسببت في تقلبات لتداول الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل النفط خلال الأسبوع الماضي، ويتوقع مسؤولون في البنك المركزي الأمريكي تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أكثر عن المتوقع من قبل هذا العام.