أسعار النفط تهبط 3% في ظل مخاوف الركود

هبطت أسعار النفط اليوم الجمعة ليجري تداوله عند مستويات لم يشهدها منذ يناير كانون الثاني في ظل وصول مؤشر الدولار لأعلى مستوياته في عقدين والمخاوف حيال الطلب مع رفع أسعار الفائدة الذي يهدد بدفع اقتصادات كبيرة إلى الركود.

وبحلول الساعة 1244 بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.65 دولار أو 2.93 بالمئة إلى 87.81 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.83 دولار أو 3.39 بالمئة إلى 80.66 دولار للبرميل.

وتراجعت عقود أقرب استحقاق لخام برنت والخام الأمريكي 3.78 بالمئة و5.37 بالمئة على الترتيب خلال الأسبوع المنصرم.

وسجلت الأسهم العالمية أدنى مستوى في عامين اليوم الجمعة في حين سجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في عقدين، مما يضغط على النفط.

وقال جيوفاني ستونوفو، المحلل في يو.بي.إس، “مؤشرات مديري المشتريات الأوروبية الضعيفة ومخاوف النمو نتيجة التشديد الحاد للسياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا تلقي بثقلها على الأصول الخطرة. أسعار النفط ليست محصنة ضد مخاوف النمو تلك”.

ورفعت بنوك مركزية في أنحاء العالم أسعار الفائدة في أعقاب رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس لثالث مرة يوم الأربعاء، الأمر الذي زاد مخاطر التباطؤ الاقتصادي.

المبرم في 2015 تعثرت بسبب إصرار إيران على إغلاق تحقيقات الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتعلقة باكتشاف آثار يورانيوم في مواقع غير معلنة، وهو الأمر الذي خفض توقعات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق.