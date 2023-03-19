أسماء الأسد في الإمارات.. أول زيارة خارج سوريا منذ 2011

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على خطى زوجها الرئيس السوري بشار الأسد، اختارت أسماء الأسد دولة الإمارات لتكون وجهتها الأولى عربيا بأول زيارة خارجية لها منذ 12 عاما.

ووصلت أسماء الأسد، الأحد، رفقة الرئيس السوري، في أول زيارة لها، والثانية له إلى دولة الإمارات، التي سبق وأجرى زيارته الأولى لها في 18 مارس/آذار 2022.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، في مقدمة مستقبلي الرئيس السوري وزوجته، لدى وصولهما إلى مطار الرئاسة في أبوظبي.

ويعكس اختيار أسماء الأسد أن تكون دولة الإمارات وجهتها الأولى نهج دولة الإمارات الرامي إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري.

تلك السياسة الواقعية التي تسعى إلى خفض التوترات وتعزيز الدور العربي لإيجاد حلول لأزمات المنطقة، وزيادة الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب الأزمات والفتن.

كما تؤشر تلك الزيارة على قناعات دولة الإمارات الراسخة بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على المستوى الإقليمي، لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها.

لقاءات على هامش الزيارة

وبحسب التلفزيون السوري، فإن أسماء الأسد ستلتقي خلال الزيارة مع الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة رئيسة مؤسسة التنمية الأسرية الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي “أم الإمارات”.

وقبيل هذا اللقاء، كانت أسماء الأسد، قد هاتفت الشيخة فاطمة بنت مبارك، وشكرتها على رعايتها للمصابين السوريين جراء الزلزال.

وتعتبر هذه الزيارة الثانية لبشار الأسد إلى الإمارات، والعاشرة خارج سوريا منذ 2011، في حين هي الأولى لقرينته خارج البلاد.

وكانت الإمارات أول دولة عربية تستعيد علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، وتفتح سفارتها في دمشق عام 2018، بعد إغلاق استمر 7 سنوات عقب اندلاع الأحداث في سوريا.