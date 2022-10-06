أسماء لامعة في أولى بطولات ليف جولف في الشرق الأوسط على أرض المملكة

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يشاركُ النجمُ الأسترالي كاميرون سميث والنجمُ الأمريكي داستن جونسون, حاملا لقب بطولة ليف جولف شيكاغو وبوسطن على التوالي، ضمن قائمة الأسماء العالمية المشاركة في بطولة “ليف جولف إنفايتيشونال”،التي ستقام على ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية خلال المدة من 14 – 16 أكتوبر الجاري.

وستشهد البطولة, التي تُعدُّ أولى بطولات “جولة ليف جولف” في الشرق الأوسط في روزنامة هذا العام، مشاركة 48 لاعباً من نخبة محترفي رياضة الجولف، 3 منهم حصلوا على المركز الأول في التصنيف العالمي لرياضة الجولف، حيث تصل جوائز هذه البطولة إلى 25 مليون دولار، وستكون بنظام لعب فريد من نوعه يمزج بين الجانب الجماعي والفردي، حيث يُقَسَّمُ اللاعبون إلى 12 فريقاً؛ يضمُّ كلٌّ منها أربعةَ لاعبين، مع احتساب النتيجة المسجلة من قبل كل لاعب بشكل جماعي لتحديد الفريق الفائز, وبشكل فردي لتحديد صاحب أفضل معدل ضربات مع نهاية البطولة, وذلك وسط أجواء حماسية وترفيهية تعكس صورة جديدة لرياضة الجولف.

وأكد المفوض والرئيس التنفيذي لجولة “ليف جولف” جريج نورمان، أن ليف جولف إنفايتيشونال جدة، بطولة ذات أهمية كبرى بالنسبة لنا، إذ تُعدُّ أولَ بطولة للجولة في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن ملعب ونادي رويال غرينز سيكون بمثابة اختبار صعب للاعبين العالميين، وستكون المنطقة على موعد مع الحماس والطاقة الإيجابية التي تتسم بها بطولات ليف جولف, لافتاً الانتباه إلى أن سباق الصدارة ما زال مستمراً، وترقب عالم الجولف يزداد في كل يوم.

يُذكر أن هذا العام شهد إقامة 8 بطولات في جولة ليف جولف، انطلقت في شهر يونيو وتستمر حتى أكتوبر 2022 , وتحتضنها مختلف المدن في قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط.