أسواق الحدود الشمالية تشهد حركة تجارية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك

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تشهد الأسواق والمحال التجارية بمنطقة الحدود الشمالية، حركة تجارية نشطة قبل حلول شهر رمضان المبارك، لشراء العديد من الأصناف المتنوعة من المواد الغذائية، والأواني المنزلية الخاصة بتحضير مائدة الإفطار خلال شهر رمضان المبارك.

ورصدت وكالة الأنباء السعودية “واس” في جولة لها على المراكز والأسواق التجارية بالمنطقة، وفرة السلع الغذائية بجميع أصنافها مصحوبة بحركة تسويقية في المراكز التجارية ومحال الخضار والفواكه.

وتواصل الفرق الرقابية بوزارة التجارة بمنطقة الحدود الشمالية تنفيذ الجولات الميدانية المكثفة على المنشآت التجارية والأسواق؛ للتأكد من استمرارية عملها في تقديم الخدمات للمستهلكين، ووفرة المنتجات والتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك وتطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.