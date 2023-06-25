أسواق حائل تشهد ‏نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي ‏

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تشهد أسواق المواشي بمنطقة حائل مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، ‏نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي، حيث يتواجد التجار ومربو ‏المواشي والذي من جهتهم يعرضون مواشيهم وسط إقبال من المواطنين ‏والمقيمين على شراء الأضاحي.‏

ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم، حركة السوق ‏ووفرة المواشي بحائل بجميع أنواعها مثل الخروف “النعيمي” حيث ‏تتراوح أسعاره من 1500 إلى 2200 ريال و”النجدي” من 1700 إلى 2800 ريال.

وأوضح عدد من مربي الماشية أنه لابد من أن يتأكد المشترى من سلامة ‏الأضحية قبل شرائها من العيوب التي تبطلها، وأن يأخذوا وقتاً كافياً ‏لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها.‏