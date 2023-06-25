أسواق حائل تشهد ‏نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي ‏

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تشهد أسواق المواشي بمنطقة حائل مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، نشاطًا وحركة شرائية مكثفة للأضاحي، حيث يتواجد التجار ومربو المواشي والذي من جهتهم يعرضون مواشيهم وسط إقبال من المواطنين والمقيمين على شراء الأضاحي.
ورصدت وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية اليوم، حركة السوق ووفرة المواشي بحائل بجميع أنواعها مثل الخروف “النعيمي” حيث تتراوح أسعاره من 1500 إلى 2200 ريال و”النجدي” من 1700 إلى 2800 ريال.
وأوضح عدد من مربي الماشية أنه لابد من أن يتأكد المشترى من سلامة الأضحية قبل شرائها من العيوب التي تبطلها، وأن يأخذوا وقتاً كافياً لمعاينة الأضاحي، والبحث عن أجودها.