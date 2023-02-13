“أشبه بروايات الخيال العلمي”.. طيار سعودي يروي تجربة شخصية مع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية (فيديو)

روى اللواء طيار ركن فهد العطاوي، تفاصيل تجربته الشخصية مع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية أثناء قيادته الطائرة مُشيرًا أنها كانت أشبه بروايات الخيال العلمي.

وقال العطاوي في تصريحات متلفزة عبر برنامج يا هلا الذي يُعرض عبر قناة روتانا خليجية: “دائما قبل أن تبدأ في الطيران ترى في الجدول من هو الطيار الذي سبقك وبعدك، وأيضًا منطقة التدريب ومن عليه المشاركة”.

وأكمل: “خرجنا في منطقة التدريب، حيث كان هناك قتال تكتيكي ليلي وتقاتلنا أكثر من مرة، وأنا عائد إلى منطقتي، وخميس مشيط أمامي كنت أرى طائرة يتم تزويدها بالوقود، وكنت أراها بالعين المُجردة، وهنا تحدثت إلى ناصر”.

وواصل: “أخبرت ناصرا أن الطائرة أمامي، حيث تحدث مع الردار الأرضي، فأنا أرى أنها طائرة وكان يجب أن أتحقق منها لأن طائراتنا تدريبية وليست مُسلحة، وكنت حينها على ارتفاع 20 قدما، وحينما توجهت إليها رأتني، حيث كانت على يميني”.

وأشار، أن هذا الكائن كان عباراة عن طائرة لها أربع مراوح وأجنحة كبيرة جِدًّا ولمبات أحمر وأخضر وأبيض، وفي نهاية المحرك يخرج منها لهب لونه أبيض وأصفر طويل، والطائرات اَلْمُقَاتِلَة لهبها أبيض وأزرق.

وأكد أنه تعمد أن يُزيد الارتفاع حيث كانت تصعد معه كلما صعد لأعلى حيث وصل لـ 36 ألف قدم، وحينها كان يشعر بهذا الكيان لأول مرة، وتقاتل معه ثم تركه وذهب وتقاتل مع أخريين الغريب أنه لم يسقط فهو كان كائنا غريبا.

وأوضح في النهاية، أنها لم تكن طائرة بل كانت أجسام طائرة غير معروفة، خاصة أنها إذا أرسلت بغرض التجسس أن تظهر نفسها وتتقاتل بهذا الشكل، مؤكدًا أنها الرحلة الوحيدة التي سجل فيها كل ساعات الطيران.

أشبه بروايات الخيال العلمي..

اللواء طيار ركن فهد العطاوي يروي تفاصيل تجربته الشخصية مع الأطباق الطائرة والكائنات الفضائية أثناء قيادته الطائرة@RangerF15#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/roP5rjnUQl — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 13, 2023

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