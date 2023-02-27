“أشجار الكوريزيا” .. تُزين ميادين وشوارع محافظة جدة

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تُعد أشجار “الكوريزيا” من أجمل أشجار الزينة الضخمة, ومن أشهر الأشجار حول العالم التي تزينت بها ميادين وشوارع محافظة جدة، حيث الموطن الأصلي لها في أمريكا الجنوبية، وهي من نوع الفصيلة الخبازية وفصيلة الكابوك والباوباب.

وتتميز أشجار الكوريزيا بسرعة نموها حيث يصل ارتفاعها إلى 50 قدماً تقريبًا. وجذعها ذو اللون الأخضر المشوّك في بداية مراحله العمرية الأولى والتي قد تفقد حديتها مع الوقت، كما أن الثلث السفلي من ساقها يكون ممتلئاً بشكل أكبر ويعمل كمخزن مائي لمواسم الجفاف، في حين تميل فروعها نحو الاتجاه الأفقي وهي شائكة أيضاً، وأوراقها كفيّة الشكل متساقطة تتكون من 5 إلى 7 وُريقات بيضاوية يتجاوز طولها 20 متراً، وتُعد من الأشجار الكبيرة التي لا تناسب زراعتها في المساحات الضيقة وقرب الأسوار.

وشجرة الكوريزيا من الأشجار الملفتة للنظر بما حباها الله من شكل خاص يميزها عن أي شجرة أخرى لخلو ساقها القائم من الفروع، وبلونه الأخضر الذي يستعمل كخزانات ماء في فترات الجفاف، حيث تنفرد شجرة الكوريزيا بجمال شكل نموها الذي يشبه القارورة الزجاجية حيث يكبر من الأسفل ويصغر من الأعلى مشكلاً عنق زجاجة، فيما تضفي الشجرة منظراً ملوناً بديعاً في موسم “التزهير” لأن زهرتها كبيرة الحجم لونها أحمر وردي إلى قرنفلي ومن الداخل تتمتع باللون الأبيض، وتظهر الشجرة في الفترة ما بين شهر أغسطس حتى شهر سبتمبر، ولذلك تزرع كنماذج فردية في المسطحات الخضراء لجمال أزهارها وطبيعة النمو وفى الحدائق العامة والميادين وعلى جوانب الطرق والشوارع الواسعة.