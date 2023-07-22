أشعل المدرجات.. شاهد أول هدف لميسي بقميص فريقه الأمريكي

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في أول مباراة يشارك بقميص فريقه الجديد إنتر ميامي، سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفا رائعا ليشعل المدرجات الأميركية.

واحتشد نحو 21 ألف متفرج لمشاهدة ميسي لأول مرة خلال مباراة إنتر ميامي.

LIONEL ANDRÉS MESSI IS NOT HUMAN. pic.twitter.com/2mBDI41mLy — Major League Soccer (@MLS) July 22, 2023

فقد دخل النجم الأرجنتيني بديلا في الدقيقة 54 من زمن اللقاء الذي جمع إنتر ميامي بنادي كروز أزول المكسيكي، ضمن دور المجموعات في بطولة “كأس الدوريات” التي تضم فرقا من أميركا والمكسيك وكندا.

وبينما كانت تتجه مباراة ميامي مع كروز أزول المكسيكي، إلى التعادل الإيجابي 1-1، احتسب الحكم ركلة حرة مباشرة لميامي، في الدقيقة 94.

فيما لم يخيب ميسي آمال الجماهير العريضة التي حضرت، وسجل من ركلة حرة “على طريقته المعهودة”، في الثواني الأخيرة من اللقاء.

ليحقق ميسي انتصارا مهما لميامي بنتيجة 2-1، في أولى خطواته برحلته الجديدة على الأراضي الأميركية.

يشار إلى أن النجم الأرجنتيني وقع عقدا مع إنتر ميامي، حتى عام 2025، وسيكون ميسي الذي قدرت صفقة انتقاله بـ60 مليون دولار سنويا، أبرز اسم على الإطلاق ينتقل إلى الدوري الأميركي منذ الجوهرة البرازيلية، بيليه، الذي وصل إلى نيويورك كوزموس، في عام 1975.