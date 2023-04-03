أشهرها وأكثرها غموضاً.. “العوضي” يروي تاريخ أول مجلس تشريعي كويتي عام 1938م وفقاً لما جاء في الوثائق البريطانية (فيديو)

روى الدكتور هشام العوضي، استاذ التاريخ، تاريخ أول مجلس تشريعي كويتي عام 1938م وفقاً لما جاء في الوثائق البريطانية.

وقال العوضي، خلال ظهوره ببرنامج “الليوان” الذي يقدمه عبد الله المديفر عبر شاشة قناة روتانا خليجية: “مفارقة كبيرة، كان من أشهر المجالس وأكثرها غموضا، يقولون سنة المجلس وليســـت سنة 38، الوثائق البريطانية تستفيض بالكثير”.

وأضاف: “الوثائق البريطانية تقول الحاكم في تلك الفترة لم يصيب في الموافقة على تشكيل هذا المجلس، كنا نتمنى ألا تتطور الأمور حتى يسقط في يده ويقبل بهذا المجلس التشريعي، حيــث كانت بريطانيا ضد المجالس التشريعية في المنطقة”.

وأكمل: ” بريطانيا كانت ترى أن النموذج الأمثل في المجالس الاستشارية، وانت تذكر الملك عبد الله والشيخ مبارك الكبير، لم يكونوا بعيدين عن نبض الشـــارع ولكن الــقرار كان لهم، ولكن قرار المجلس كان ملزم ولم يكن تشريعي إلا في عام 1940″.

وواصل: “بريطانيا قالت فيما بعد عاد إلى ما نصحناه به منذ البداية، حيث كانت بريطانيا دائمًا تقول أن الديموفراطية تتعثر في الدول العربية المتقدمة مثل مصر وسوريا والعراق، وهنا فما بالك بدول الخليج”.

وأشار، أن المجالس الاستشارية كانت أثر فاعلية عن بريطانيا لأنها انت تحب أن تتعامل مع شخص واحد، لأن المجلس سيطر على كل شيء.

أشهرها وأكثرها غموضاً..

د.هشام العوضي يروي تاريخ أول مجلس تشريعي كويتي عام 1938م وفقاً لما جاء في الوثائق البريطانية #هشام_العوضي_في_ليوان_المديفر @almodifer pic.twitter.com/vEMSlwnRKw — الليوان (@almodifershow) April 2, 2023

اقرأ ايضًا