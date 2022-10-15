أشهر أنواع السيارات وأكثرها ندرة تجتمع بمعرض “ساحة المحركات” بمدينة تبوك

المناطق_تبوك

نظم مجلس شباب منطقة تبوك بالتعاون مع ( نادي الجولة الأخيرة لرياضة السيارات والدراجات النارية ) أمس بمدينة تبوك، التجمع الأول لهواة السيارات المعدلة والكلاسيكية والدراجات النارية والرياضية ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية بالمنطقة، إلى جانب مايقارب الـ 100 من ملاك تلك المركبات الحديثة والمعدلة والأكثرها ندرة على مستوى شركات السيارات حول العالم .

وأوضح نائب رئيس مجلس شباب منطقة تبوك المهندس عبدالرحمن البوق أن التجمع الترفيهي يهدف إلى تقديم تجربة فريدة لشباب وفتيات المنطقة والمقيمين فيها من خلال استعراض مجموعة من السيارات النادرة والرياضية والتاريخية، مما يدعم توجهات المجلس نحو تلبية رغبات الشباب وإشباع اهتماماتهم الفريدة، وتقديمها بمفاهيم ثقافية وترفيهية جديدة، مشيراً إلى أن المعرض الذي أقيم على أرض مجمع بارك مول التجاري بـ” ساحة المحركات ” ويستمر مدة يومين، قد ضم العديد من الفعاليات المصاحبة كالمسابقات التفعالية والمسرح الخاص بتقديم مختلف العروض والأنشطة.

يُذكر أن مجلس شباب منطقة تبوك يسعى من خلال رؤيته الطموحة إلى صناعة مجتمعات تسهم في تطوير الشباب وتحفيزهم وتمكينهم في شتى المجالات .