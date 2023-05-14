أصابع قدميك تنذرك بمرض مميت

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على الرغم من عدم وجود أعراض واضحة في كثير من الأحيان لارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن هناك علامة واحدة يجب الانتباه إليها، وهي تتعلق بأصابع القدمين.

فبحسب العربية، قال استشاري أمراض القلب في عيادة هارلي ستريت لـ«HuffPost» الدكتور سامي فيروزي: إن داء الشرايين المحيطية يمكن أن يتسبب في هشاشة أظافر قدميك أو نموها ببطء.

ويتسبب ارتفاع الكوليسترول، في الإصابة بمرض هوائي محيطي يدعى باختصار PAD، وهو المكان الذي تتراكم فيه اللويحات الدهنية في الشرايين، وتسمى تصلب الشرايين، التي تحد من تدفق الدم إلى ساقيك.

كما يعرف أيضاً باسم مرض الأوعية الدموية المحيطية (PVD)، ويمكن أن يؤدي مرض الشرايين المحيطية إلى ضعف الدورة الدموية في أظافرك، مما يعني عدم وجود ما يكفي من الأكسجين أو العناصر الغذائية لتشجيع نمو الأظافر.