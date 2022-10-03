أصداء الكلاسيكو.. مركز التحكيم يصدر قرار جديد في قضية حمدالله

أعلن مركز التحكيم الرياضي، اليوم الاثنين قرار جديد حول قضية اللاعب المغربي مهاجم نادي الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، وذلك عقب نهاية الكلاسيكو بالتعادل السلبي أمام النصر أمس الأحد.

تطورات جديدة في قضية حمدالله

وطعن الاتحاد السعودي لكرة القدم في إجراءات مركز التحكيم الرياضي، لتشهد الساعات الأخيرة العديد من التطورات المختلفة على مستوى القضية.

وقرر مركز التحكيم الرياضي إدخال اتحاد الكرة كـ “مجتكم ضده في القضية” بطلب من إدارة نادي الاتخاد، الأمر الذي تم اعتباره إجراءات مخالفة للوائح والقوانين.

قرار جديد من مركز التحيكم

وأغلق مركز التحكيم الرياضي باب الترافع في قضية نجم الاتحاد عبدالرزاق حمد الله، ونادي النصر، وجاء القرار بعد أن استكمل الأطراف كافة الردود بينهم.

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