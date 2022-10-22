أضرار القهوة السوداء الصحية كبيرة إذا تجاوزت هذا الحد

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تُعتبر القهوة من أكثر المشروبات المستهلكة في مختلف أنحاء العالم؛ لاحتوائها على نسبة عالية من المنبهات، التي بدورها تعمل على تنشيط الجسم والدماغ، وتجعل الشخص جاهزاً لبدء حياته اليومية. تُوجد أنواع عديدة للقهوة، ولكن أكثرها شهرة واستخداماً هي القهوة السوداء التي تحتوي على نسبة ضئيلة جداً من البوتاسيوم، ولا تحتوي نهائياً على أي من الصوديوم أو الكوليسترول؛ فما أضرار القهوة السوداء؟ الجواب في الآتي.

أهم مضار القهوة السوداء

شرب الكثير من القهوة السوداء يطلق مستويات عالية من هرمونات التوتر في جسمك؛ ما يؤدي إلى حالة من القلق والتوتر. ومن السهل أن تشعري بالتوتر عندما تستهلكين الكثير من الكافيين.

الإفراط في تناول القهوة يمكن أن يفسد بشكل خطير روتين نومك؛ لذلك يُوصَى بتجنُّب القهوة قبل ساعات قليلة من وقت النوم، إذا كنت ترغبين في الحصول على نوم جيد ليلاً.

القهوة السوداء غنية بالكافيين والأحماض؛ لذلك يمكن أن يؤدي الاستهلاك الزائد إلى ارتفاع نسبة الحموضة في معدتك.

كما أن الكثير من القهوة يجعل من الصعب على جسمك امتصاص المعادن من نظامك الغذائي اليومي، مثل الحديد والكالسيوم والزنك؛ ما قد يسبب الإصابة بهشاشة العظام.

آثار جانبية إضافية لتناول القهوة السوداء

إنَّ شرب القهوة بكميات معتدلة «نحو 3- 4 أكواب يومياً» من المرجح أن يكون آمناً لكثير من الأشخاص، لكن تناول ما يزيد على أربعة أكواب من القهوة في اليوم، ربما يكون غير آمن. شرب كميات كبيرة قد يسبب آثاراً جانبية بسبب محتوى الكافيين. يمكن أن تتراوح هذه الآثار الجانبية من خفيفة إلى خطيرة، وتشمل الصداع وعدم انتظام ضربات القلب.

هذا، ويؤدي استهلاك أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة السوداء في أثناء الحمل إلى زيادة خطر الإجهاض، وزيادة خطر متلازمة موت الرُّضَّع المفاجئ «SIDS»، والآثار السلبية الأخرى، بما في ذلك أعراض انسحاب الكافيين عند الأطفال حديثي الولادة وانخفاض الوزن عند الولادة.

في حين تؤثر أيضاً في الرضاعة الطبيعية؛ حيث يمرُّ الكافيين في القهوة إلى حليب الثدي، ما قد يسبب التهيج وزيادة حركات الأمعاء عند الرُّضَّع.

ومن أضرار تناول الكثير من القهوة، التعرُّض للإصابة بالاضطراب ثنائي القطب، وجعل أعراض الهوس أسوأ. كما أن الأشخاص المصابين بالصرع يجب عليهم تجنُّب استهلاك الكافيين بجرعات عالية.

قد يؤدي الكافيين الموجود في القهوة إلى إبطاء عملية تخثر الدم وجعل صعوبة في إيقاف النزيف.

والكافيين بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الإسهال وكثرة التبول، وبالتالي تعريض الجسم للجفاف، وإلى ارتفاع ضغط الدم لدى المرضى به.

دون أن ننسى أن شرب الكثير من القهوة يزيد من الضغط داخل العين، وتبدأ الزيادة في غضون 30 دقيقة، وتستمر لمدة 90 دقيقة على الأقل.

وشرب القهوة بجرعات عالية يُفاقم أعراض متلازمة القولون العصبي.