أضرار بشرية ومادية جراء زلزال ضرب الفلبين بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس ريختر

ضرب زلزال بلغت قوته 4ر6 درجة على مقياس ريختر شمال الفلبين وأسفر عن إصابة 26 شخصا وألحق أضرارا بالمنازل والبنية التحتية العامة.

ووقع الزلزال الساعة 1059 مساء (1459 بتوقيت جرينتش) يوم الثلاثاء بالقرب من بلدة لاجايان في إقليم أبرا على بعد 348 كيلومترا شمال مانيلا، وفقا للمعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل.

وانقطعت الكهرباء عن بعض الأقاليم المتضررة، بينما تضررت منازل ومبان وفقا لتقييم أولي، فيما تم إخلاء مستشفى في إقليم إيلوكوس نورتي القريب بعد انهيار السقف، حسبما أظهرت صور نشرها مكتب الحماية من الحرائق.

وقالت الوكالة الوطنية للكوارث إن بعض الطرق قطعت بسبب انزلاقات صخرية أو تصدعات.