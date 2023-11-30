أطباء بلا حدود: إسرائيل تعيق عمل الأطباء في الضفة الغربية

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قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود كريستوس كريستو الخميس إن القوات الإسرائيلية تعيق عمل الفرق الطبية التابعة للمنظمة في المستشفى الذي تدعمه في مدينة جنين في الضفة الغربية.

ولفت كريستو في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأردنية عمّان عقب عودته من الضفة الغربية إلى زيادة ملحوظة في هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في مدن ومخيمات الضفة، ومن بينها مخيم جنين.

وأشار كريستو إلى أنه خلال توغل القوات الإسرائيلية تم وقف الفرق الطبية التابعة لمنظمة أطباء بلا حدود عن العمل وإعاقة عملهم، كما مُنع السكان من الحصول على الخدمات الطبية.

في سياق آخر، وصف رئيس منظمة أطباء بلا حدود الأوضاع الصحية في قطاع غزة بالكارثية، قائلاً إنها تجاوزت حدود أي أزمة إنسانية سبق للمنظمة التعامل معها.

وقال كريستو: “إسرائيل قتلت الناس والأطفال وعائلات كاملة على مدار 7 أسابيع، ولا يوجد مكان آمن للمواطنين، وهناك أكثر من مليون شخص يعيشون في مناطق فوضوية وبوضع غير إنساني”.

وأضاف أن إسرائيل قتلت عدداً من موظفي أطباء بلا حدود “بشكل عنيف وهو ما لا يمكن تبريره لا أخلاقياً ولا قانونياً” بحسب قوله.

وطالب كريستو العالم “بعدم ترك الفاعل دون عقاب”، على حد وصفه، وبتوفير الحماية للطواقم الطبية والأماكن الصحية بوصفها “أماكن مقدسة تحمي الناس”، بحسب تعبيره.