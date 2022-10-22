أطباء: دمج المكملات الغذائية قد يؤدّي لآثار جانبية قاتلة

وبحسب موقع webMD، فإن الأطباء يحذرون من مخاطر دمج جرعات كبيرة من مكملات الكاليسيوم أو الزنك أو المغنيسيوم في نفس الوقت، لخطورتها على الصحة، حيث يمكن أن تسبب تقلصات في البطن وغثيانًا وإسهالاً، فضلاً عن خطر خلط المغنيسيوم بالمضادات الحيوية التي يمكن أن يكون له تأثير غير مرغوب.