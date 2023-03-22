أطروحة الهايكو العربي تلامس ذائقة الأدباء في عام الشعر العربي

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استهل الشاعر السعودي حيدر العبدالله خلال محاضرته، “أطروحة الهايكو العربية”، ضمن فعاليات رويّ الشعرية، التي قدمتها أكاديمية الشعر العربي بدعم من هيئة الأدب والنشر والترجمة بجامعة الطائف، بعض النصوص الشعرية للهايكو، التي تمثل مخيلة ناطقة بوصفها الفني وتفاصيلها الشاعرية.

وكشف العبدالله أن نشأة فن الهايكو الشعري ظهرت في اليابان قبل ٤ قرون؛ وانتشرت وتوسعت إلى عدة لغات حول العالم، حيث يتصدر الهايكو الشكل الشعري الأكثر انتشارًا في عدد من المجتمعات العالمية، واصفا خلال حديثه بأن الهايكو ينهض على ثلاثة أركان تتنافس في الجانب الروحي واللغوي والإنساني، حيث يرى الهايكو الطبيعة بوصفه ملاذاً عذبا للإنسان وإيقاعه النفسي.

وأضاف في محاضرته التي شارك بها في مناسبة عام الشعر العربي 2023، إلى بعض القصائد الشعرية العربية، التي بينها قصائد لا تتناسب في فهم وإيضاح مقومات الهايكو الفنية، مؤكدًا أن الهايكو هو فن يعبر عن الطبيعة ويصور تفاصيلها اليومية العابرة؛ كعابر السبيل، ولا شأن لها بالحروب والأسلحة.