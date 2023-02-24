أطعمة تحافظ على نشاطك وتمنع علامات الشيخوخة بعد سن الأربعين

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كشف خبراء تغذية أن هناك 4 أطعمة خارقة ورائعة يجب أن يتضمنها نظامنا الغذائي بعد سن الأربعين، كونها تحافظ على النشاط وتمنع ظهور علامات الشيخوخة.

وأوضح الخبراء أن هذه الأطعمة توفر العديد من العناصر الغذائية المختلفة للجسم وتبقي على الحد الأدنى من السعرات الحرارية، وتحمي الجسم من فقدان كتلة العضلات، وكذلك من التغيرات الهرمونية الضارة.

وبحسب ما نقله موقع “إيت ذس نات ذات” الأمريكي المتخصص بالتغذية، عن هؤلاء الخبراء، فإن تلك الأطعمة هي:-

الفستق الحلبي (البيستاسيا)

يلعب الفستق دوراً أساسياً في الحماية من الحالات الصحية المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسرطان، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، لذلك فإن تناول حفنة من الفستق كجزءٍ من نظام غذائي منتظم يمكن أن يؤثر إيجاباً في شيخوخة الخلايا وطول العمر.

سمك السلمون

تعرف أسماك السلمون بأنها غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتعتبر من أفضل الخيارات الغذائية التي تساعد على إبطاء الشيخوخة، إذ تعد مصدراً رائعاً للبروتين الخالي من الدهون الهام للحفاظ على كتلة العضلات وخاصة لكبار السن.

التوت البري

التوت البري، أو عصير التوت البري، غني بفيتامين “سي” وبمركبات نباتية قد تساعد في إبطاء عملية الشيخوخة، خاصةً عند التركيز على الشيخوخة الإدراكية، وتشير البيانات إلى أن تناول ما يعادل كوباً صغيراً منه يومياً على مدى 3 أشهر قد يحسن أداء الذاكرة والوظيفة العصبية.

الطماطم