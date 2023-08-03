أطعمة تخلصك من “دهون البطن”

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تمثل عملية فقدان “دهون البطن” معضلةً كبيرةً لدى البعض، الأمر الذي يتطلب البحث عن حلول متنوعة بينها تناول بعض الأطعمة المناسبة.

وأوصى تقرير صحي ببعض الأطعمة في مقدمتها “الكينوا” التي تعد واحدة من أكثر الأطعمة الصحية ومصدراً ممتازاً للبروتين والألياف والحديد والزنك والسيلينيوم وفيتامين E، بالإضافة إلى التوت الذي يوفر الكثير من الماء والألياف والمذاق الحلو.

وتشمل قائمة الأطعمة وفقاً لموقع “Jagran”، البطيخ؛ لاحتوائه على نسبة عالية من الماء، ما يؤدي بالتبعية إلى تقليل السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص، فيما يُساعد الشاي الأخضر على حرق الدهون وبالتالي إنقاص الوزن.

وتضمنت النصائح تناول الفلفل الحار كونه يساهم في تقليل الشهية وتعزيز عملية الأيض، بالإضافة إلى تناول الكمثرى والتفاح؛ لأنهما يحتويان على الكثير من الماء ويساعدان في الحصول على المزيد من الألياف، وكذلك “غريب فروت” التي تمنح أليافه القابلة للذوبان الشخص شعوراً بالرضا عن انخفاض السعرات الحرارية.