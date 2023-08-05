أطعمة تساعد على خفض ضغط الدم

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يمكن أن يساعد النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم في السيطرة على ضغط الدم، وفي هذا التقرير نستعرض 10 أطعمة يمكنها السيطرة على ضغط الدم.

1-الزبادي الطبيعي واليوناني

تشير الدراسات إلى أن الزبادي يمكن أن يوفر نتائج إيجابية لضغط الدم؛ بسبب كمياته العالية من المعادن كالكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

ولتحقيق هذه النتيجة يجب تناول الزبادي الطبيعي واليوناني غير المُحلى، والذي يمكن مزجه بالفواكه والبذور والمكسرات.

2. التوت والفراولة

تعد الفراولة والتوت من الفواكه الغنية بالمركبات المضادة للأكسدة، وهو ما يساعد على انخفاض ضغط الدم لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم.

3. البنجر

يحتوي البنجر على نسبة عالية من أكسيد النيتريك، وهو مركب ثبت أنه يقلل من ضغط الدم الانقباضي.

4. البطاطا الحلوة

تعد البطاطا الحلوة غنية بمعادن المغنيسيوم والبوتاسيوم والألياف، ما يساعد على خفض ضغط الدم.

5. الخضراوات الورقية

تساعد الخضراوات الورقية مثل الملفوف والكرنب والسبانخ بالنترات، على خفض ضغط الدم.

6. الأسماك الدهنية

وتعد أسماك السلمون والماكريل من العوامل المساعدة في خفض ضغط الدم، لإمدادها الجسم بكميات مناسبة من أحماض أوميغا-3 الدهنية الصحية للقلب وفيتامين D.

7. الحبوب الكاملة

يحتوي الشوفان والحبوب الكاملة الأخرى على نوع من الألياف يسمى بيتا غلوكان، والذي يمكن أن يخفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي.

8. الفستق

أظهرت إحدى الدراسات أن تناول الفستق غير المملح، يمكن أن يخفض ضغط الدم.

9. الموز

تحتوي ثمرة موز واحدة متوسطة الحجم على كمية كبيرة من البوتاسيوم تصل إلى 422 ملليغرامًا، وهو ما يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.

10. الكيوي

يعد تناول ثلاث ثمرات من فاكهة الكيوي يوميًا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم.