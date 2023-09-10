أطعمة تمدك بالطاقة على معدة فارغة

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يؤثر تناول بعض الأطعمة على معدة فارغة في الصباح على صحة ووزن الجسم والحالة المزاجية، حيث إننا نحتاج إلى تناول مجموعة من الأطعمة والبذور والمشروبات، للحصول على جرعة إضافية من الطاقة.

ويأتي في قائمة الأطعمة التي يمكن تناولها على معدة خاوية لتحقيق أقصى استفادة صحية وفقاً لموقع “Money Control”، اللوز كونه مليئاً بالدهون الصحية والبروتينات الذي يمنح شعوراً بالشبع، والتوت لأنه يمكن أن يساعد انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم والألياف الوفيرة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم.

وتشمل القائمة بذور الشيا الغنية بالألياف القابلة للذوبان وأحماض أوميغا-3 الدهنية، بالإضافة إلى بذور الحلبة التي تساعد في التحكم بمستويات السكر في الدم، وبذور الكتان التي تعتبر مليئة بالألياف القابلة للذوبان والقشور.

وتتضمن الأطعمة الزبادي اليوناني لاحتوائه على البروبيوتيك المفيدة، إلى جانب الشاي الأخضر؛ حيث يمكن أن يساهم محتوى الكافيين الموجود به في زيادة مستويات الطاقة أثناء ممارسة التمرينات الرياضية، وكذلك ماء الليمون والشوفان والبطيخ نظراً لاحتوائه على الماء بحوالي 90%.