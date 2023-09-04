أطعمة “خارقة” بمكافحة “الأمراض”

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تحتوي بعض الأطعمة على فوائد تُعزز الصحة العامة وتُكافح ضد ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والسكري وأنواع السرطان المختلفة، وهو ما يجعل المختصين يصفونها بـ”الخارقة”.

ويأتي في قائمة تلك الأطعمة وفقاً لموقع “هارفارد”، التوت الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة والمواد المغذية المقاومة للأمراض، بالإضافة إلى الأسماك كونها تعد مصدراً جيداً للبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية.

وتحتوي القائمة أيضاً على الخضراوات الورقية التي يتوفر فيها فيتامين A وفيتامين C والكالسيوم، وكذلك المكسرات مثل البندق والجوز واللوز والبقان؛ لاحتوائها على الدهون الأحادية غير المشبعة، وأما زيت الزيتون فيعتبر مصدراً جيداً لفيتامين E والبوليفينول والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة.

ويندرج في تلك الأطعمة الحبوب الكاملة؛ لأنها مصدر جيد للألياف القابلة للذوبان وغير قابلة للذوبان، إلى جانب الزبادي الذي يوجد به الكالسيوم والبروتين، إضافة للبقوليات بما فيها الفاصولياء الكلوية والسوداء والحمراء والحمص، وكذلك الطماطم التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين C والليكوبين.