أطعمة وفيتامينات ضرورية في فصل الشتاء.. تعرف عليها

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يؤكد الأطباء وخبراء الصحة، على أهمية تناول بعض الفيتامينات الضرورية للجسم في فصل الشتاء، والتي تعمل تعمل على مقاومة البرد والشعور بالتعب، كما تعزز صحة العظام، وتحسن حالة الجسم، خاصة في فترات الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

فيتامين (د) ومصادره

يؤكد خبراء الصحة، أن فيتامين د له دور رئيسي في تنظيم إنتاج الكالسيوم بالجسم، كما يعمل على زيادة نشاط الكريات البيضاء والقضاء على البكتيريا، وإنتاج مواد مضادة للعدوى ومضادة للالتهابات.

ويوجد فيتامين (د) في الأسماك الدهنية (الإسقمري، السردين، السلمون)، الكبد، صفار البيض.

معدن المغنيسيوم

يوضح الأطباء، أن المغنيسيوم من المعادن الضرورية لمواجهة برد الشتاء، وكذلك التوتر والاكتئاب؛ إذ يدخل المغنيسيوم في العديد من العمليات الحيوية بجسم الإنسان، فهو يشارك في أكثر من 300 تفاعل كيميائي، كما يعمل على نقل النبضات العصبية والعمل الطبيعي للجهاز العصبي.

ويساعد المغنيسيوم في استرخاء عضلات الجسم، ويعمل على إنتاج الطاقة داخل الخلايا، كما يسهم في التقليل من الشعور بالتعب، وفقا لموقع “ويب طب”.