“أطفالنا أمانة..كلكم راعٍ” لقاء تثقيفي بتبوك

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أقام الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة “مقهى سكتش” أمس، لقاءً تثقيفياً بعنوان: “أطفالنا أمانة..كلكم راعٍ”، بحضور عدد من المهتمين.

وتناول اللقاء الذي قدمته الدكتورة سحر حمدي عدداً من المحاور ومنها: المراحل العمرية التي يمر بها الإنسان، وكيفية تأقلم الطالب والطالبة مع الدراسة، والطرق والأساليب المثلى للتغلب على الإشكاليات التي يمر بها الطفل في تعامله مع المجتمع المحيط به، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز ثقافة الحوار داخل الأسرة، والحرص على تهيئة البيئة المناسبة لها، ودعمها ونشرها داخل المجتمع بما يحقق المصلحة العامة، ومنها المحافظة على وحدة النسيج الوطني.

وشهد اللقاء عدداً من المداخلات التي أثرت النقاش حول الموضوعات المطروحة.