أطفال منطقة مكة المكرمة يتفاعلون مع أركان معرض برنامج “آمن” في جدة

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تفاعل الأطفال من زوار معرض “برنامج آمن” للتوعية بالأمن السيبراني الذي تنظمه الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في جده سوبر دوم، مع البرامج المخصصة لهذه الفئة العمرية عبر الألعاب الافتراضية التعليمية المتنوعة لإيصال الرسائل التوعوية المتعددة وتعزيز وعي الأطفال بالأمن السيبراني وبناء ثقة سيبرانية عالية لديهم.

ويضم المعرض عدة أركان تفاعلية تهدف إلى توعية الاطفال بالأمن السيبراني بطريقة ترفيهية من خلال قسم الألعاب والألغاز السيبرانية كمحطة أولى للطفل ومن ثم ركن خاص للتوعية يعرض مقاطع مرئية عن كيفية التصرف مع التصيّد الإلكتروني بأسلوب سهل ومبسّط، وكذلك إتاحة الفرصة لهم في غرفة “النجاة” التي تحتوي على بعض التحديات التي يحاول الطفل حلها وتجاوزها في وقت قياسي التي يتم من خلالها إيصال مجموعة من الرسائل التوعوية التي تساعدهم على تجنّب المخاطر السيبرانية.

وتتضمن المحطة المخصصة للأطفال في المعرض ركن بعنوان “نافس” يحتوي على لعبة تنافسية للأطفال تعزز مهاراتهم في التفكير بطريقة تفاعلية، إلى جانب ركن “افحص” الذي يحتوي على محاضرات توعوية للطفل عن كيفية تصفحّه للإنترنت بطريقة آمنة، وتحذيرهم من خطورة مشاركة بياناتهم الخاصة في الألعاب الإلكترونية والإنترنت، كما يحتوي الركن على قسم للرسم ومسابقات وهدايا يتم توزيعها في نهاية الفعاليات.

ويعد معرض “برنامج آمن” للتوعية بالأمن السيبراني إحدى المبادرات الإستراتيجية التي أطلقتها الهيئة الوطنية للأمن السيبراني على المستوى الوطني من أجل رفع مستوى الوعي بالأمن السيبراني لدى كافة شرائح المجتمع بما يُسهم في الوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.