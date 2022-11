أطول أنف في العالم.. توماس ويدرس يحتكر “الرقم القياسي”

المناطق_الرياض

شتهر توماس ويدرس بامتلاكه أطول أنف في العالم في أوائل القرن الـ18، وبعد مئات السنين، لم ينجح أحد في كسر رقمه القياسي.

ووفقًا لموقع “يونلاد” الأمريكي، قد يظن القارئ أن أنف توماس هي أنف اعتيادية فقط أكبر حجم قليلًا ممن نراهم في حياتنا العادية، لكن هذا الاعتقاد خاطئ.

وذكر الموقع، أنه لسوء الحظ، لم تكن الكاميرات موجودة لالتقاط صور لأنف ويدرس بكل مجدها، ولكن يُقال إنها كانت كبيرة جدًا لدرجة أنه عرضها في جميع أنحاء يوركشاير الإنجليزية ليراها الجميع.

ما هو حجم أنف ويدرس؟

عاش ويدرس في القرن الثامن عشر، وبلغ حجم أنفه 7.5 بوصة، أو 19 سم تقريبًا، على وجه الدقة.

حصل ويدرس أيضًا على رقم قياسي عالمي في موسوعة جينيس بعد وفاته عن أطول أنف، وأعيد إحياء ذكرى الأنف الهائل مؤخرًا في رسم كاريكاتوري لـRipley’s Believe It Or Not.

وعلى الرغم من أنه لا يُعرف الكثير عن الحياة الشخصية لويدرس، إلا أنه يُزعم أنه عمل كممثل في عروض سيرك مختلفة قبل وفاته في أوائل الخمسينيات من عمره، وكان يعرض أنفه الغريب كمصدر دخل له.

وذكر الموقع، أنه حتى الآن وبعد مرور مئات الأعوام، لم يتغلب أحد على رقم ويدرس القياسي في موسوعة جينيس.