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أطول امرأة في العالم تسافر في 6 مقاعد

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 فبراير 2023 - 9:09 صباحًا
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اضطرت الفتاة الأطول في العالم، التركية رميسا جيلجي، إلى حجز 6 مقاعد بالطائرة التي تقلها إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي من أجل ضمان تجربة سفر مريحة.

ولأن السفر يمثل تحدياً لها، لم تقم جيلجي، التي يصل طولها إلى 7 أقدام و0.7 بوصة، برحلة جوية حتى 2022م؛ وفقاً لمحطة «تايمز ناو نيوز» التلفزيونية الهندية، لكن الآن بعد أن بلغت الـ26 من عمرها، فإنها تحاول تحويل مساوئ الطول المفرط إلى مزايا يومية تساعدها في عيش حياة أفضل، وتقول: «يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة لنفسك، لذا تقبل نفسك كما أنت».

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 فبراير 2023 - 9:09 صباحًا
صورة shimaa mohamed

shimaa mohamed

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