أطول امرأة في العالم تسافر في 6 مقاعد

المناطق_متابعات

اضطرت الفتاة الأطول في العالم، التركية رميسا جيلجي، إلى حجز 6 مقاعد بالطائرة التي تقلها إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي من أجل ضمان تجربة سفر مريحة.

ولأن السفر يمثل تحدياً لها، لم تقم جيلجي، التي يصل طولها إلى 7 أقدام و0.7 بوصة، برحلة جوية حتى 2022م؛ وفقاً لمحطة «تايمز ناو نيوز» التلفزيونية الهندية، لكن الآن بعد أن بلغت الـ26 من عمرها، فإنها تحاول تحويل مساوئ الطول المفرط إلى مزايا يومية تساعدها في عيش حياة أفضل، وتقول: «يمكن تحويل كل عيب إلى ميزة لنفسك، لذا تقبل نفسك كما أنت».