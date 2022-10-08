أطياف مختلفة تجسّد تنوّع النشر السعودي في «كتاب الرياض»

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تنوّع حضور دور النشر السعودية في معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2022م، بين دور داعمة لأدب الكبار، وأخرى لأدب الأطفال، إضافة إلى دور اهتمّت بالسيرة والسلوك.

ووقّعت الكاتبة السعودية صباح عبدالله إصدارها الأول “أجدان” في دار المتنبي، الذي يصنّف في جنس الخواطر الأدبية، وأهدته إلى من وصفتهم بقولها: “أولئك الذين عصفت بهم أعاصير الأقدار، فباتوا متخبطين في دروب لا يعرفون مداها”.

وعرضَت دار “تربية قيادية” تجربة سعودية في دعم أدب الأطفال ونشره، وقالت مشرفة الجناح حنان المرحبي: تركّز الدار في أن تكون فاعلة في المجتمع ومؤثرة في جيل الأطفال، مبيّنة أن الجناح يبيع إصداراته بأقل من سعرها ليقدّم إسهاماً يجمع بين التجربة الفنية التربوية والمسؤولية الاجتماعية.

وأضافت المرحبي: أدرجنا في أنشطة جناحنا ألواناً وأنشطة تركيب، وخيمة تجتذب الصغار، وبعض الأدوات المعدّة للعمل، مثل: مسرح العرائس، انطلاقاً من أن ضيفنا الأساسي هو الطفل.

وقدّمت دار لوامع الأنوار تجربة مختلفة من نوعها، حيث مالت إلى تكثيف المواد المتعلقة بالسيرة النبوية، ممثلة في تصوير الغزوات النبوية وطريق الهجرة مع الربط الإلكتروني بالمواقع والصور، كما أبدت اهتماماً بالمدينة المنورة من خلال الدليل السياحي الإلكتروني لزوار المدينة، إضافة إلى دليل سياحي آخر لزوار مكة المكرمة إلكترونياً، وهو عبارة عن دليل للمناسك والسيرة في مكة المكرمة.

وأوضح المسؤول في الدار سعيد العلياني أن الدليل المدني يستوعب أكثر المعالم التي تهم الزوار، ويحقق عرض السيرة بشكل علمي وميداني، ويوقف الباحث على المعالم، وكذلك شأن الدليل المكي لمكة.

وأضاف: لدينا إصدارات مهمة متعلقة بالسيرة والسلوك، ومن أبرزها: الدر الثمين في فضائل منبر النبي الأمين، والأطلس الجغرافي الإلكتروني للسرايا النبوية، وأخيراً وليس آخراً مجموعة الرسائل النورسية مع شروحها وبعض التعليقات عليها.