أعراض نقص فيتامين “D”

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كشفت أخصائية تغذية عن 6 أعراض تُظهر انخفاض فيتامين “D” في الجسم حيث يُعد أحد العناصر الغذائية لبناء عظام صحية والحفاظ عليها، ونقصه يؤثر سلباً على الصحة العامة للأفراد.

وأوضحت، أن أول عرض لنقص فيتامين D الذي يطلق عليه فيتامين “أشعة الشمس”، هو “التعب”، حيث تشير الدراسات إلى أن تناول الفيتامين قد يكون له تأثير كبير على تقليل التعب لدى المصابين بالتصلب المتعدد.

كما يتسبب نقص فيتامين D، في انخفاض الحالة المزاجية، حيث أظهرت الدراسات أن الأفراد الذين يعانون من الاكتئاب لديهم مستويات أقل من الفيتامين مقارنة بالأفراد الأصحاء.

وأشارت الأخصائية إلى أن لفيتامين D، أهمية كبيرة لصحة الأسنان من خلال الكالسيوم، حيث يلعب دوراً رئيسيا في تمعدن العظام والأسنان، ويبدو أن الحصول على مستويات جيدة يرتبط بتطور صحة الفم بشكل أفضل طوال الحياة.