أعراض وأسباب حساسية العين “الشائعة صيفاً”

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بيّنت مدينة الملك سعود الطبية الأعراض والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بحساسية العين في فصلي الربيع والصيف؛ حيث يعاني البعض من احمرار العين مع حكة مستمرة إلى جانب نقص القدرة على الرؤية بوضوح.

وأوضحت المدينة أن الأعراض التي تظهر على المصابين بحساسية العين تشمل؛ الإحساس بالحكة، والاحمرار والتورم في الملتحمة، وزيادة الإفرازات المخاطية، والإحساس بالجفاف في العين، فضلاً عن زيادة في إفراز الدموع.

ولفتت إلى أن أسباب الإصابة تتضمن؛ حبوب اللقاح (من الأشجار والحشائش والمزروعات) والتي تنتشر في فصل الربيع، والرياح المحملة بالأتربة والغبار، وارتفاع درجات الحرارة وأشعة الشمس فوق البنفسجية في فصل الصيف، والملوثات الهوائية مثل عوادم السيارات وغيرها.