أعضاء 3 متوفين دماغياً تنقذ حياة 6 مواطنين

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نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، في الحصول على موافقات للتبرع بأعضاء 3 متوفين دماغياً لصالح مرضى القصور العضوي.

وقال المدير العام للمركز الدكتور طلال القوفي: إنه تم إجراء عمليتي زراعة كبد، وعمليتي زراعة كلى، بالإضافة إلى زراعة رئتين أنقذت حياة 6 مواطنين.

وأوضح أن عملية استئصال وزراعة الأعضاء تمت بسرعة قياسية، ووفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى.

وأشار إلى أن النجاح المحقق جاء نتيجة التعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية في المملكة والإمارات، مشيداً بجهود مركز الإحالات بوزارة الصحة لنقلهم الأعضاء المستأصلة بأسرع وقت ممكن.